У Нігері через напад бойовиків загинули 70 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Нігері поблизу західного кордону з Малі стався напад бойовиків на віддалений військовий табір, в результаті чого загинули приблизно 70 військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Напад стався поблизу міста Інатес, в тому ж районі, де у травні внаслідок двох атак бойовиків було вбито майже півсотні військових.
Жертвами нападу стали близько 70 військових, ще 30 солдат було поранено. Крім того, бойовики захопили військовий табір.
Цього року збільшилася кількість атак ісламістських бойовиків, які мають зв'язки з Аль-Каїдою та "Ісламською державою".
Нагадаємо, у Малі внаслідок нападу загинули понад 50 солдатів.