В Нигере из-за нападения боевиков погибли 70 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Нигере вблизи западной границы с Мали произошло нападение боевиков на удаленный военный лагерь, в результате чего погибли около 70 военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Нападение произошло вблизи города Инатес, в том же районе, где в мае в результате двух атак боевиков были убиты почти полсотни военных.
Жертвами нападения стали около 70 военных, еще 30 солдат получили ранения. Кроме того, боевики захватили военный лагерь.
В этом году увеличилось количество атак исламистских боевиков, имеющие связи с Аль-Каидой и "Исламским государством".
Напомним, в Мали в результате нападения погибли более 50 солдат.