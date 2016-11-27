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У Нідерландах забили близько 200 тис. качок через пташиний грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Нідерландах влада забила не менше 190 тисяч качок, намагаючись запобігти поширенню пташиного грипу на сусідні європейські країни, передає УНН з посиланням на BBC.

У Нідерландах забили близько 200 тис. качок через пташиний грип

Вірус був виявлений у селищі Біддінгхойзен в провінції Флеволанд в 70 км на схід від Амстердама. Як зазначається, грип торкнувся шести фермерських господарств.

Спалах штаму H5N8 пташиного грипу був раніше виявлений ​​в Данії, Швеції, Німеччини та Фінляндії. Голландські власті не повідомили, який саме штам виявлений у них на фермах.

Влада заявила, що перевіряє птахів на фермах, які перебувають в радіусі трьох кілометрів від місця, де стався первинний спалах, а також введено заборону на транспортування продукції птахівництва в радіусі 10 км.

Зазначимо, пташиний грип - інфекційне вірусне захворювання домашньої та дикої птиці. Вперше штам H5N8 з'явився в Південній Кореї на початку 2014 року. Пізніше він поширився на Японію, Північну Америку і Європу, привівши до спалаху цієї хвороби на птахівницьких фермах, що тривала з осені 2014 го по весну 2015 го року.

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