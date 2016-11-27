В Нидерландах забили около 200 тыс. уток-за птичьего гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Нидерландах власть забила не менее 190 тыс. уток, пытаясь предотвратить распространение птичьего гриппа на соседние европейские страны, передает УНН со ссылкой на BBC.
Вирус был обнаружен в поселке Биддингхойзен в провинции Флеволанд в 70 км к востоку от Амстердама. Как отмечается, грипп затронул шесть фермерских хозяйств.
Вспышку штамма H5N8 птичьего гриппа ранее обнаружили в Дании, Швеции, Германии и Финляндии. Голландские власти не сообщили, какой именно штамм обнаружили у них на фермах.
Власть заявила, что проверяет птиц на фермах, находящихся в радиусе трех километров от места, где произошла первичная вспышка, а также введен запрет на транспортировку продукции птицеводства в радиусе 10 км.
Отметим, птичий грипп - инфекционное вирусное заболевание домашней и дикой птицы. Впервые штамм H5N8 появился в Южной Корее в начале 2014 года. Позже он распространился на Японию, Северную Америку и Европу, приведя к вспышке этой болезни на птицеводческих фермах, длившейся с осени 2014-го по весну 2015 года.