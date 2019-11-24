У Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Нідерландах заарештували двох підлітків, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
"Поліція заарештувала двох 15-річних хлопців у Дорсті. На них указали свідки обстрілу. В юнаків знайшли пневматичну зброю", - йдеться в повідомленні.
Один з потягів став на вимушену зупинку на станції Бреда, після того як у нього було пошкоджено п’ять вікон. Другий поїзд із розбитим унаслідок обстрілу вікном прибув до Ейндховена.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
Нагадаємо, на Донеччині судитимуть двох підлітків за розбійний напад на 12-річного хлопчика.