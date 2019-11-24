В Нидерландах арестовали подростков, которые обстреляли поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Нидерландах арестовали двух подростков, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"Полиция арестовала двух 15-летних ребят в Дорста. На них указали свидетели обстрела. В юношей нашли пневматическое оружие", - говорится в сообщении.
Один из поездов стал на вынужденную остановку на станции Брэда, после того как у него было повреждено пять окон. Второй поезд с разбитым вследствие обстрела окном прибыл в Эйндховен.
Никто из пассажиров не пострадал.
Напомним, в Донецкой области будут судить двух подростков за разбойное нападение на 12-летнего мальчика.