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У Нідерландах сьогодні продовжать судове засідання у справі MH17

У Нідерландах сьогодні продовжать судове засідання у справі MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Нідерландах 15,16 квітня відбулися судові засідання у справі про збитий у 2014 році літак рейсу MH17 і сьогодні суд винесе рішення щодо порушених на останніх засіданнях питань. Про це пише УНН.

Деталі

16 квітня судове засідання у Нідерландах розпочалося з відповідей сторони обвинувачення, зокрема, на запити захисту про додаткове розслідування. Рішення щодо порушених на останніх засіданнях питань винесено на сьогодні, 22 квітня.

Слухання у кримінальній справі MH17 все ще перебуває на стадії досудового розгляду. На минулих засіданнях суд зокрема відповідав на запити сторони захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Очікується, що судовий розгляд по суті розпочнеться 7 червня 2021 року.

Доповнення

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у катастрофі літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.

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