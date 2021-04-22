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В Нидерландах сегодня продолжат судебное заседание по делу MH17

В Нидерландах сегодня продолжат судебное заседание по делу MH17

Киев  •  УНН

 • 13870 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Нидерландах 15,16 апреля состоялись судебные заседания по делу о сбитом в 2014 году самолет рейса MH17 и сегодня суд вынесет решение о затронутых на последних заседаниях вопросов. Об этом пишет УНН.

Детали

16 апреля судебное заседание в Нидерландах началось с ответов стороны обвинения, в частности, на запросы защиты о дополнительном расследовании. Решение о затронутых на последних заседаниях вопросов вынесено сегодня, 22 апреля.

Слушания по уголовному делу MH17 все еще находится на стадии досудебного разбирательства. На прошлых заседаниях суд частности отвечал на запросы стороны защиты обвиняемого Олега Пулатова.

Ожидается, что судебное разбирательство по существу начнется 7 июня 2021.

Дополнение

17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук” , принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.

Украинские Национальные Новости

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