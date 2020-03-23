У Нідерландах розпочалось останнє судове засідання сезону у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році розпочалось у Нідерландах, передає кореспондент УНН.
Про початок суду заявив Головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.
Як повідомляв УНН, сьогоднішнє слухання проходить без публіки або преси, в режимі онлайн. Засідання відбудеться у Судовому Комплексі Схіпхол (JCS). Родичі, преса, громадськість та інші зацікавлені сторони не можуть бути присутніми сьогодні на слуханнях.
Сторони процесу присутні тільки в обмеженій кількості: один прокурор від обвинувачення та менша кількість адвокатів, які представляють обвинуваченого і родичів.
23 березня суд має винести свої рішення за заявами і запитами, які були представлені 9 і 10 березня.
Після оголошення своїх рішень суд, як очікується, призупинить розгляд справи до 8 червня 2020 року.