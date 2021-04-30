У Нідерландах пенсіонери орендують будинок, надрукований на 3D-принтері

Деталі

Будинок, перший із п’яти запланованих у проекті «Віха проекту», знаходиться в районі Босрійк в Ейндговені. Це перше юридично придатне для життя об’єкт з несучими стінами, виготовленими за технологією 3D-друку.

У будинку, першими мешканцями якого є пенсіонерська пара з Амстердама, є простора вітальня та дві спальні.

Доповнення

Незабаром партнери проекту розпочнуть проектувати наступний набір будинків, які, як очікується, матимуть кілька поверхів. Окрім того, що вони є більш стійкими та пропонують більш персоналізовані стилі та дизайни, розвиток таких будинків може також мати позитивний вплив на триваючу житлову кризу в країні.

Нагадаємо

У Києві відкрили 3D-конструкцію Софійського собору з рельєфними тактильними табличками для людей з вадами зору.