В Нидерландах пенсионеры арендуют дом, напечатанный на 3D-принтере
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Арендаторы первого в Нидерландах бетонного дома с 3D-принтом получили ключи от своего нового дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на NL TIMES.
Детали
Дом, первый из пяти запланированных в проекте «Веха проекта», находится в районе Босрийк в Эйндховен. Это первое юридически пригодное для жизни объект с несущими стенами, изготовленными по технологии 3D-печати.
В доме, первыми жителями которого являются пенсионерская пара из Амстердама, есть просторная гостиная и две спальни.
Дополнение
Вскоре партнеры проекта начнут проектировать следующий набор домов, которые, как ожидается, будут иметь несколько этажей. Кроме того, что они являются более устойчивыми и предлагают более персонализированные стиле и дизайны, развитие таких домов может также иметь положительное влияние на продолжающуюся жилищный кризис в стране.
Напомним
В Киеве открыли 3D-конструкцию Софийского собора с рельефными тактильными табличками для слабовидящих.