У Нідерландах автокран протаранив залізничний міст XIX століття

Деталі

Як зазначає видання, мосту задано значний збиток.

Що саме сталося, поки неясно. Водій автокрану не постраждав, повідомляє 1Limburg. Територія навколо моста була оточена.

Довідково

Залізничний міст був побудований між 1854 і 1856 роками і був частиною залізничної лінії Маастрихт-Хасселт. Міст не використовувався протягом деякого часу.

Нагадаємо

На початку серпня у Дарницькому районі столиці позашляховик протаранив декілька кіосків.