У Нідерландах автокран протаранив залізничний міст XIX століття

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17 березня, 09:48 • 164038 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вантажівка з краном врізалась в залізничний міст в нідерландському місті Маастріхт в першій половині дня 27 серпня. Це призвело до часткового обвалення моста - національного пам'ятника, передає УНН із посиланням на NOS. 

Деталі

Як зазначає видання, мосту задано значний збиток.

Що саме сталося, поки неясно. Водій автокрану не постраждав, повідомляє 1Limburg. Територія навколо моста була оточена.

Довідково

Залізничний міст був побудований між 1854 і 1856 роками і був частиною залізничної лінії Маастрихт-Хасселт. Міст не використовувався протягом деякого часу.

Нагадаємо

На початку серпня у Дарницькому районі столиці позашляховик протаранив декілька кіосків.

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