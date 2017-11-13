У нічному клубі в Індіані сталась стрілянина

За словами представника поліції Вільяма Фазекаса, семеро людей, четверо чоловіків і троє жінок, були поранені у результаті стрілянини, восьма людина отримала травму ноги, намагаючись дістатися до безпечного місця.

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Постраждалі госпіталізовані, більшість з них знаходиться у стабільному стані.

У поліції зазначили, що одного з підозрюваних затримано, його особу влада поки не розкриває. Розшук другого підозрюваного триває.

Нагадаємо, біля входу в нічний клуб Babel в шведському Мальме стався вибух.