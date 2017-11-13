В ночном клубе в Индиане произошла стрельба

По словам представителя полиции Уильяма Фазекаса, семь человек - четверо мужчин и три женщины, были ранены в результате стрельбы, восьмой человек получил травму ноги, пытаясь добраться до безопасного места.

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Пострадавшие госпитализированы, большинство из них находится в стабильном состоянии.

В полиции отметили, что один из подозреваемых задержан, его личность власть пока не раскрывает. Розыск второго подозреваемого продолжается.

Напомним, у входа в ночной клуб Babel в шведском Мальме произошел взрыв.