В ночном клубе в Индиане произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате стрельбы в ночном клубе американского города Гэри (штат Индиана) пострадали восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News
По словам представителя полиции Уильяма Фазекаса, семь человек - четверо мужчин и три женщины, были ранены в результате стрельбы, восьмой человек получил травму ноги, пытаясь добраться до безопасного места.
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Пострадавшие госпитализированы, большинство из них находится в стабильном состоянии.
В полиции отметили, что один из подозреваемых задержан, его личность власть пока не раскрывает. Розыск второго подозреваемого продолжается.
Напомним, у входа в ночной клуб Babel в шведском Мальме произошел взрыв.