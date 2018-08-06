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У нічній пожежі в Одесі згоріли сім торговельних павільйонів

Київ • УНН

 • 9572 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пожежа сталася у квітковому магазині в Одесі вчора ввечері. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, передає УНН.

"5 серпня о 23:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння магазину у м. Одеса по вулиці Люстдорфська дорога. Через 8 хвилин до місця виклику прибули рятувальники та встановили, що горить квітковий магазин та поряд розташовані торговельні павільйони", - йдеться в повідомленні.

Загоряння локалізували о 23:53 і ліквідували о 23:56.

"Внаслідок пожежі вогнем знищено сім торговельних магазинів на загальній площі 150 м кв. Причина пожежі та збиток встановлюються", - уточнили у ДСНС.

Займання гасили вісім рятувальників на двох одиницях пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, пожежа сталася на території ринку у місті Рожище на Волині: горіли дах та перекриття над торговими павільйонами.

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