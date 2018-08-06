В ночном пожаре в Одессе сгорели семь торговых павильонов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Пожар произошел в цветочном магазине в Одессе вчера вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает УНН.
"5 августа в 23:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании магазина в г. Одесса по улице Люстдорфская дорога. Через 8 минут к месту вызова прибыли спасатели и установили, что горит цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны", - говорится в сообщении.
Возгорание локализовали в 23:53 и ликвидировали в 23:56.
"В результате пожара огнем уничтожено семь торговых магазинов на общей площади 150 кв. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - уточнили в ГСЧС.
Возгорание тушили восемь спасателей на двух единицах пожарно-спасательной техники.
Напомним, пожар произошел на территории рынка в городе Рожище на Волыни: горели крыша и перекрытие над торговыми павильонами.