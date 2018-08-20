У нічній ДТП у Києві загинула жінка і тяжко травмувався 11-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. З’явилась уточнена інформація щодо нічної ДТП біля станції метро “Осокорки” у районі Харківської площі. Унаслідок аварії загинула пасажирка автомобіля Lada. Крім того, у тяжкому стані госпіталізований 11-річний хлопчик. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у м.Києві, передає УНН.
“Аварія сталася у Дарницькому районі: у результаті одна жінка загинула, ще 8 осіб потрапили до лікарні, серед них — 11-річний хлопчик”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня о 00:54 до чергової частини київської поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Миколи Бажана під мостом за участі мікроавтобуса Mercedes Vito та автомобіля Lada Priora. За викликом виїхали патрульні поліцейські та слідчі поліції.
Правоохоронці провели огляд місця події та встановили, що навпроти будинку № 10 сталося зіткнення двох автомобілів: Mercedes Vito і “ВАЗ 217130”. У результаті автопригоди отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані обидва водії, троє пасажирів Mercedes та четверо пасажирів — Lada. Серед потерпілих — 11-річний хлопчик, який знаходиться у лікарні у тяжкому стані. Крім того, одна із пасажирок Lada померла у медичному закладі.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлять механізм автопригоди після проведення експертиз та інших слідчих дій.
Правоохоронці просять громадян, які можуть надати інформацію щодо аварії, а також водіїв, відеореєстратори яких могли зафіксувати автопригоду, звернутися до слідчого управління за номером телефону
Раніше у столичній поліції повідомили подробиці ДТП із загибеллю чотирьох осіб під Києвом, яка сталась у неділю, 19 серпня.