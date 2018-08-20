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В ночном ДТП в Киеве погибла женщина и тяжело травмировался 11-летний мальчик

Киев • УНН

 • 13175 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Появилась уточненная информация о ночном ДТП возле станции метро “Осокорки” в районе Харьковской площади. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Lada. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний мальчик. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Киеве, передает УНН.

В ночном ДТП в Киеве погибла женщина и тяжело травмировался 11-летний мальчик

“Авария произошла в Дарницком районе: в результате одна женщина погибла, еще 8 человек попали в больницу, среди них — 11-летний мальчик”, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа в 00:54 в дежурную часть киевской милиции поступило сообщение о ДТП на проспекте Николая Бажана под мостом с участием микроавтобуса Mercedes Vito и автомобиля Lada Priora. По вызову выехали патрульные полицейские и следователи полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и установили, что напротив дома № 10 произошло столкновение двух автомобилей: Mercedes Vito и “ВАЗ 217130”. В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы оба водителя, трое пассажиров Mercedes и четверо пассажиров — Lada. Среди пострадавших — 11-летний мальчик, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, одна из пассажирок Lada умерла в медицинском учреждении.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи установят механизм ДТП после проведения экспертиз и других следственных действий.

Правоохранители просят граждан, которые могут предоставить информацию об аварии, а также водителей, видеорегистраторы которых могли зафиксировать автопроисшествие, обратиться в следственное управление по телефону (044) 271-99-22 или по адресу ГУ НПУ в г.Киеве: ул. Владимирская, 15.

Ранее в столичной полиции сообщили подробности ДТП с гибелью четырех человек под Киевом, которое произошла в воскресенье, 19 августа.

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