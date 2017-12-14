У нічній бійці зі стріляниною у столиці постраждав іноземець
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У бійці зі стріляниною, яка сталася у столиці біля пі церії по Вулиці Васильківській, постраждав іноземець. Про це УНН повідомили у поліції.
Разом з однією з груп учасників бійки на місці події перебував громадянин Азербайджану, який отримав струс мозку, гематоми та садна на голові та тілі в наслідок отриманих ударів.
В інциденті також постраждав працівник піцерії.
У поліції також підтвердили, що бійка сталася між представниками двох місцевих громадських організацій.
Нагадаємо, столична поліція порушила кримінальне провадження через бійку зі стріляниною біля піцерії на вулиці Васильківській, внаслідок чого постраждали двоє людей. Інцидент стався пізно ввечері 13 грудня.
Попередньо встановлено: до приміщення піцерії підійшли дві компанії чоловіків у чорному одязі. Спочатку вони почали сваритися, потім у хід пішли кулаки, а згодом пролунало кілька пострілів. Після цього вони розбіглися.
Вказано, що на місці лишилися працівник піцерії, який був випадковим свідком і отримав дотикове поранення в ногу, та один із учасників бійки, у якого були травми голови. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Вилучено гільзи для проведення експертизи.