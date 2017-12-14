В ночной драке со стрельбой в столице пострадал иностранец
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В драке со стрельбой, которая произошла в столице у пиццерии по улице Васильковской, пострадал иностранец. Об этом УНН сообщили в полиции.
Вместе с одной из групп участников драки на месте происшествия находился гражданин Азербайджана, который получил сотрясение мозга, гематомы и ссадины на голове и теле в результате полученных ударов.
В инциденте также пострадал работник пиццерии.
В полиции также подтвердили, что драка произошла между представителями двух местных общественных организаций.
Напомним, столичная полиция возбудила уголовное производство из-за драки со стрельбой у пиццерии на улице Васильковской, в результате чего пострадали два человека. Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря.
Предварительно установлено: в помещение пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а потом раздалось несколько выстрелов. После этого они разбежались.
Указано, что на месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, в которой были травмы головы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изъято гильзы для проведения экспертизы.