В ночной драке со стрельбой в столице пострадал иностранец

Вместе с одной из групп участников драки на месте происшествия находился гражданин Азербайджана, который получил сотрясение мозга, гематомы и ссадины на голове и теле в результате полученных ударов.

В инциденте также пострадал работник пиццерии.

В полиции также подтвердили, что драка произошла между представителями двух местных общественных организаций.

Напомним, столичная полиция возбудила уголовное производство из-за драки со стрельбой у пиццерии на улице Васильковской, в результате чего пострадали два человека. Инцидент произошел поздно вечером 13 декабря.

Предварительно установлено: в помещение пиццерии подошли две компании мужчин в черной одежде. Сначала они начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а потом раздалось несколько выстрелов. После этого они разбежались.

Указано, что на месте остались работник пиццерии, который был случайным свидетелем и получил касательное ранение в ногу, и один из участников драки, в которой были травмы головы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изъято гильзы для проведения экспертизы.