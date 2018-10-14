У ніч проти 15 жовтня тимчасово закривається рух столичним мостом імені Патона

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. 15 жовтня із 00:00 до 06:00 заплановано виконання ремонтних робіт щодо підсилення поперечних балок опори № 1 мосту ім. Є. О. Патона. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, інформує УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

У зв’язку із цим буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках.

Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Нагадуємо, нещодавно киян попередили про зміни у роботі транспорту на вихідних через проведення у центрі української столиці марафонського бігу.

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