В ночь на 15 октября временно закрывается движение по столичному мосту имени Патона

В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напоминаем, недавно киевлян предупредили об изменениях в работе транспорта на выходных из-за проведения в центре украинской столицы марафонского бега.