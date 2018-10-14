В ночь на 15 октября временно закрывается движение по столичному мосту имени Патона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. 15 октября с 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е. О. Патона. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях.
Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Напоминаем, недавно киевлян предупредили об изменениях в работе транспорта на выходных из-за проведения в центре украинской столицы марафонского бега.