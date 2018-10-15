У Непалі зняли з гори тіла дев'яти загиблих альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Тіла дев'ятьох альпіністів, які загинули у сніговому штормі на горі Гур'я у Непалі, вдалося доправити гелікоптером на рівнину. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
До групи входило п'ятеро південнокорейців та четверо місцевих гідів. Вони планували підкорити вершину висотою 7,2 км у гімалайському масиві Аннапурна.
Альпіністи влаштували табір на висоті 3,5 км, де хотіли дочекатися гарної погоди для сходження.
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Однак у п'ятницю на табір налетів сніговий шторм, внаслідок якого вся група загинула.
Тіла виявили у різних місцях табору в радіусі 500 м.
У альпіністів були численні переломи і травми голови.
Це найбільша група альпіністів, яка загинула у Непалі за останні два роки.
Як повідомялв УНН, у результаті зсуву на горі Дхаулагірі в західному Непалі загинули як мінімум 9 альпіністів, в тому числі 5 громадян Кореї.