В Непале сняли с горы тела девяти погибших альпинистов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Тела девяти альпинистов, погибших в снежном шторме на горе Гурьев в Непале, удалось доставить вертолетом на равнину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.
В группу входили пять южнокорейцев и четыре местных гида. Они планировали покорить вершину высотой 7,2 км в гималайском массиве Аннапурна.
Альпинисты устроили лагерь на высоте 3,5 км, где хотели дождаться хорошей погоды для восхождения.
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Однако в пятницу на лагерь налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.
Тела обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 м.
В альпинистов были многочисленные переломы и травмы головы.
Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года.
Как повидомялв УНН, в результате оползня на горе Дхаулагири в западном Непале погибли как минимум 9 альпинистов, в том числе 5 граждан Кореи.