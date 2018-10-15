В Непале сняли с горы тела девяти погибших альпинистов

В группу входили пять южнокорейцев и четыре местных гида. Они планировали покорить вершину высотой 7,2 км в гималайском массиве Аннапурна.

Альпинисты устроили лагерь на высоте 3,5 км, где хотели дождаться хорошей погоды для восхождения.



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Однако в пятницу на лагерь налетел снежный шторм, в результате которого вся группа погибла.

Тела обнаружили в разных местах лагеря в радиусе 500 м.

В альпинистов были многочисленные переломы и травмы головы.



Это самая большая группа альпинистов, которая погибла в Непале за последние два года.



Как повидомялв УНН, в результате оползня на горе Дхаулагири в западном Непале погибли как минимум 9 альпинистов, в том числе 5 граждан Кореи.