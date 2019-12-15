У Непалі автобус злетів з обриву: 14 людей загинуло, ще 18 постраждало

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Автобус з індійськими паломниками з'їхав з шосе і розбився в Непалі, в результаті чого загинули щонайменше 14 осіб і 18 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.