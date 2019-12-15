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У Непалі автобус злетів з обриву: 14 людей загинуло, ще 18 постраждало

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Автобус з індійськими паломниками з'їхав з шосе і розбився в Непалі, в результаті чого загинули щонайменше 14 осіб і 18 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Так, автобус, що перевозив 32 пасажира, впав на 70 метрів на нижній відрізок звивистої дороги в неділю, приблизно в 80 кілометрах на північний схід від столиці Катманду.

Пасажири поверталися з паломництва в індуїстський храм, розташований на висоті майже 4000 метрів на пагорбах району долах Непалу.

"Ми знайшли тіла 12 пасажирів в результаті аварії. Ще двоє померли в лікарні", - повідомив співробітник поліції.

Четверо із загиблих були дітьми, додали в поліції.

Близько 18 поранених пасажирів були доставлені в лікарню, при цьому посадовій особи невідомо, чи був серед них водій автобуса або втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Причина аварії поки невідома, але поліція вважає, що ключовим фактором могла стати безрозсудна їзда по крутій і звивистій дорозі.

Нагадаємо, щонайменше 15 людей загинули, 21 постраждала в результаті падіння автобуса в яр на півночі Чилі.

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