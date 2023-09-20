У небі над Україною вночі знищили 17 ворожих "шахедів"

Цитата

“Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків. В результаті бойової роботи 17 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

Доповнення

Під час нічної ворожої атаки БПЛА окупанти поцілили у нафтоперобний завод у Кременчуці Полтавської області.