В небе над Украиной ночью уничтожили 17 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 20 сентября уничтожили 17 из около 24 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками. “Шахеды” уничтожили в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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“Всего зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА (по предварительным данным около 24) с юго-восточного и северного направлений. В результате боевой работы 17 “шахедов” уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что к отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных Сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.
Дополнение
Во время ночной вражеской атаки БПЛА оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.