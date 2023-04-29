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У небі над Україною вранці знищили два "шахеди" та ще один безпілотник

Київ • УНН

 • 336591 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сили оборони України сьогодні рано вранці на сході збили два дрони-камікадзе типу Shahed, а на півдні - ще один безпілотник, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"29 квітня 2023 року близько 4 години ранку силами та засобами повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу "Shahed". Близько 10.00 на південному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" протиповітряною обороною знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня", - вказали у ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.

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