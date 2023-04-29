В небе над Украиной утром уничтожили два "шахеда" и еще один беспилотник

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"29 апреля 2023 года около 4 часов утра силами и средствами воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВС Украины уничтожено два ударных БпЛА типа "Shahed". Около 10.00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня", - указали в ВС ВСУ.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.