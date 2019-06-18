У НБУ заявили про загрозу фінансовій стабільності через ситуацію з ПриватБанком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Національному банку України заявили про загрозу фінансовій стабільності через ситуацію з ПриватБанком. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність НБУ, передає УНН.
“На сьогодні ключовий ризик для фінансової стабільності — несприятливий для держави розвиток подій навколо ПриватБанку. Протягом квітня—травня було прийнято низку судових рішень, що ставлять під сумнів законність та доцільність націоналізації Приватбанку у грудні 2016 року”, — йдеться у звіті.
Як зазначили у Банку, ці рішення наразі оскаржуються в апеляції, НБУ спільно з Міністерством фінансів та ФГВФО готує план дій на випадок будь-якого розвитку подій для держави.
Крім того, ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності є пауза у співпраці між Україною та МВФ.
Вона здорожчує рефінансування державного боргу, зокрема на міжнародних ринках приватного капіталу.
“Доступ до них зараз критично необхідний, адже Україна проходить період пікових виплат за зовнішнім боргом. Завершення виборчого циклу дасть змогу в найближчі місяці переглянути поточну програму співпраці з МВФ або започаткувати нову”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, НБУ подав скарги на суддів через їхню поведінку під час розгляду справ щодо націоналізації ПриватБанку.