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В НБУ заявили об угрозе финансовой стабильности из-за ситуации с ПриватБанком

Киев • УНН

 • 13601 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Национальном банке Украины заявили об угрозе финансовой стабильности из-за ситуации с ПриватБанком. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ, передает УНН.

В НБУ заявили об угрозе финансовой стабильности из-за ситуации с ПриватБанком

“На сегодняшний день ключевой риск для финансовой стабильности — неблагоприятный для государства развитие событий вокруг ПриватБанка. В течение апреля-мая был принят ряд судебных решений, ставящих под сомнение законность и целесообразность национализации Приватбанка в декабре 2016 года”, — говорится в отчете.

Как отметили в Банке, эти решения пока обжалуются в апелляции, НБУ совместно с Министерством финансов и ФГВФЛ готовит план действий на случай любого развития событий для государства.

Кроме того, ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Она удорожает рефинансирование государственного долга, в том числе на международных рынках частного капитала.

“Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую”, — говорится в отчете.

Как сообщал УНН, НБУ подал жалобы на судей за их поведение во время рассмотрения дел о национализации ПриватБанка.

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