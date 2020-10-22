У НБУ сподіваються на зростання міжнародних резервів до 30 млрд дол. при співпраці з МВФ

“Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дасть змогу і надалі виконувати зовнішні зобов’язання держави і збільшити її міжнародні резерви до 29—30 млрд дол. США у наступних роках”, - сказав Кирило Шевченко.

Нагадаємо, у липні в НБУ повідомляли, що фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе суттєво наростити міжнародні резерви України, і за підсумками цього року "вони зростуть до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США".