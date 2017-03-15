У НБУ розповіли, які санкції планують ввести для банків із російським капіталом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України пропонує застосувати санкції у вигляді запобігання вивезення капіталу п'ятьом банкам з російським капіталом, що працюють в Україні. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
“Національний банк з метою збереження фінансової стабільності ... пропонує застосувати санкції у вигляді запобігання вивезення капіталу за межі України”, — сказав Я.Смолій.
Він також додав, що ці санкції пропонується застосувати до тих банків з російським капіталом, які функціонують в Україні. Це “Сбербанк”, “Промінвестбанк”, “ВТБ”, “ВіЕс Банк”, “БМ банк”.
Як зазначила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, ця пропозиція НБУ почне діяти після того, як відповідне рішення буде ухвалене РНБО. Вона додала, що санкції будуть застосовані лише до російських банків із державним російським капіталом. К.Рожкова висловила сподівання, “що потенційний вихід цих банків з ринку буде здійснений цивілізованим шляхом — або шляхом продажу або шляхом поступового виконання зобовящань перед клієнтами”.
Нагадаємо, 15 березня Національному банку України і Службі безпеки України доручено протягом доби внести пропозиції, зокрема, щодо запровадження санкцій проти банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ.