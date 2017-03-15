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В НБУ рассказали, какие санкции планируют ввести для банков с российским капиталом

Киев • УНН

 • 14475 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальный банк Украины предлагает применить санкции в виде предупреждения вывоза капитала пяти банкам с российским капиталом, работающие в Украине. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Национальный банк с целью сохранения финансовой стабильности ... предлагает применить санкции в виде предупреждения вывоза капитала за пределы Украины", - сказал Я.Смолий.

Он также добавил, что эти санкции предлагается применить к тем банкам с российским капиталом, которые работают в Украине. Это "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ", "Виесте Банк", "БМ Банк".

Как отметила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, это предложение НБУ начнет действовать после того, как соответствующее решение будет принято СНБО. Она добавила, что санкции будут применены только к российским банкам с государственным российским капиталом. К.Рожкова выразила надежду, "что потенциальный выход этих банков с рынка будет осуществлен цивилизованным путем - или путем продажи или путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами".

Напомним, 15 марта Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено в течение суток внести предложения, в частности, введение санкций против банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ.

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