У НБУ розповіли, які копійки залишать в обігу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні офіційно залишаються в обігу монети номіналом 10, 25 та 50 коп., а також 1, 2 грн та 1 грн старого зразка. Про це сьогодні на пресконференції повідомив директор департаменту грошового обігу національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН.
"Монети номіналом 10, 25, 50 коп. та нові монети 1, 2 грн і стара 1 грн залишаються законним способом платежу на території України", - сказав Зайвенко.
Нагадаємо, починаючи з 1 жовтня цього року українці не зможуть користуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок, але зможуть обміняти їх у банках на банкноти.