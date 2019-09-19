В НБУ рассказали, какие копейки оставят в обращении

"Монеты номиналом 10, 25, 50 коп., новые монеты 1, 2 грн и старая 1 грн остаются средством платежа на территории Украины", - сказал Зайвенко.

Напомним, начиная с 1 октября этого года украинцы не смогут пользоваться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек, но смогут обменять их в банках на банкноты.