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У НБУ розповіли про найпопулярніші злочинні махінації з банківськими даними

У НБУ розповіли про найпопулярніші злочинні махінації з банківськими даними

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Найчастіше персональні банківські дані людей злочинці отримують саме в інтернеті, видаючи себе за представників банку. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі Національного банку Україна.

"Найбільша кількість незаконних дій з платіжними картками у 2018 році відбувалась у мережі Інтернет – 55,1 тис. випадків (52,2% від загальної кількості) – і в порівнянні з 2017 роком зросла в 1,4 раза", - повідомили у прес-службі.

В НБУ пояснили, що така негативна тенденція, насамперед, пов’язана зі зростанням кількості шахрайств із застосуванням соціальної інженерії. Шахраї минулого року найчастіше використовували цей метод під час здійснення незаконних дій з платіжними картками або їх реквізитами. Йдеться про введення в оману пересічних громадян будь-якими способами, для того, щоб вони розголосили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди/паролі чи здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв.

У фінрегуляторі зауважили, що в багатьох випадках злочинці намагаються видати себе за співробітників банку (служби безпеки банку) або Національного банку України та заволодіти даними платіжної картки чи особистою інформацію власника картки.

Як повідомляв УНН, в Україні почастішали махінації з банківськими картками.

Українські Національні Новини

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