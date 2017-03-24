У НБУ прокоментували минулорічне зростання економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Оприлюднені Державною службою статистики дані зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2,3 % за рік та на 4,8% у четвертому кварталі 2016 року перевищили очікування Нацбанку через кращі показники аграрного сектору та інвестиційної активності, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Різниця пояснюється кращими, ніж очікувалося, показниками сільського господарства та інвестиційної активності”, - зазначено в повідомленні Національного банку України.
Нагадаємо, що НБУ прогнозував зростання ВВП у 2016 році загалом на 1,8% та на 3,3% у четвертому кварталі минулого року порівняно з відповідними показниками 2015 року.
Зокрема, у IV кварталі 2016 року рушієм прискорення економічного зростання передбачувано стало сільське господарство. Внаслідок рекордного врожаю зернових у 66 млн т валова додана вартість галузі сільського господарства зросла на 18,4% порівняно з попереднім роком, зумовивши понад половину квартального приросту ВВП.
Нагадаємо, що оновленим прогнозом Національного банку України вітчизняна економіка в 2017 році зросте на 1,9%.
Як повідомляв УНН, ВВП України збільшився на 2,3% у 2016 році.
Також В.Гройсман очікує зростання ВВП у 2017 році на рівні 3%.
Раніше НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році до 1,9% через блокаду.