В НБУ прокомментировали прошлогодний рост экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Обнародованные Государственной службой статистики данные роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2,3% за год и на 4,8% в четвертом квартале 2016 превысили ожидания Нацбанка за лучшие показатели аграрного сектора и инвестиционной активности, передает УНН со ссылкой на пресс- службу регулятора.
"Разница объясняется лучше, чем ожидалось, показателями сельского хозяйства и инвестиционной активностью", - говорится в сообщении Национального банка Украины.
Напомним, что НБУ прогнозировал рост ВВП в 2016 году всего на 1,8% и на 3,3% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с соответствующими показателями 2015 года.
В частности, в IV квартале 2016 двигателем ускорения экономического роста предсказуемо стало сельское хозяйство. Вследствие рекордного урожая зерновых в 66 млн т валовая добавленная стоимость отрасли сельского хозяйства выросла на 18,4% по сравнению с предыдущим годом, обусловив более половины квартального прироста ВВП.
Напомним, что обновленному прогнозу Национального банка Украины отечественная экономика в 2017 году вырастет на 1,9%.
Как сообщал УНН, ВВП Украины увеличился на 2,3% в 2016 году.
Также В.Гройсман ожидает рост ВВП в 2017 году на уровне 3%.
Ранее НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% из-за блокады.