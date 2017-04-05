У НБУ прогнозують стабільність на українському ринку нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У найближчій перспективі ринок нерухомості в Україні буде більш-менш сталим та не створюватиме значних ризиків для фінансової стабільності. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ, передає УНН.
Також, за даними НБУ, інвестиції у житлове будівництво в Україні найближчим часом, ймовірно, пожвавляться.
Посилаючись на дані Мін’юсту, в НБУ зауважили, що торік кількість угод з купівлі-продажу квартир та житлових будинків в Україні зросла на 7%.
Нагадаємо, цього року в експлуатацію вводять першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.