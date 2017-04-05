В НБУ прогнозируют стабильность на украинском рынке недвижимости

Также, по данным НБУ, инвестиции в строительство в Украине в ближайшее время, вероятно, оживятся.

Ссылаясь на данные Минюста, в НБУ отметили, что в прошлом году количество сделок по купле-продаже квартир и жилых домов в Украине выросла на 7%.

Напомним, в этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.