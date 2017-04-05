В НБУ прогнозируют стабильность на украинском рынке недвижимости

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112148 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170518 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122362 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106316 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107394 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103840 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160959 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В НБУ прогнозируют стабильность на украинском рынке недвижимости

В НБУ прогнозируют стабильность на украинском рынке недвижимости

Киев  •  УНН

 • 13423 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ближайшей перспективе рынок недвижимости в Украине будет более или менее постоянным и не будет создавать значительных рисков для финансовой стабильности. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ, передает УНН.

Также, по данным НБУ, инвестиции в строительство в Украине в ближайшее время, вероятно, оживятся.

Ссылаясь на данные Минюста, в НБУ отметили, что в прошлом году количество сделок по купле-продаже квартир и жилых домов в Украине выросла на 7%.

Напомним, в этом году в эксплуатацию вводят первую очередь одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.

Украинские Национальные Новости

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