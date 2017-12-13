У НБУ попросили НАБУ перевірити законність дій суддів за позовами Суркісів до Приватбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України звернувся до Національного антикорупційного бюро перевірити законність дій суддів Київського апеляційного адміністративного суду, які розглядали позов родини Суркісів про стягнення коштів з “ПриватБанку”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
“Національний банк України 12 грудня 2017 року звернувся до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити законність дій суддів Київського апеляційного адміністративного суду, які розглядали справу за позовом родини Суркісів щодо оскарження їх пов’язаності та стягнення коштів з ПАТ КБ “Приватбанк”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у прес-службі регулятора, судді проігнорували докази, надані Національним банком та ПАТ КБ “Приватбанк”, та підтвердили рішення суду першої інстанції про стягнення з банку на користь Рахміля Суркіса коштів, які при націоналізації банку не були обміняні на акції додаткової емісії та до сьогодні обліковувалися на його депозитних рахунках.
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При цьому, зауважили у відомствІ, судом не вирішено питання відносно припинення дії відповідних депозитних договорів. Таким чином, вищезазначеними судовими рішеннями безпідставно подвоєно зобов’язання банку перед Рахмілем Суркісом.
“Національний банк України занепокоєний тим, що зазначені дії можуть завдати банку зі 100% державною часткою шкоди в особливо великих розмірах”, — зауважили в НБУ.
За інформацією прес-служби, НБУ у своєму зверненні до НАБУ просить внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості за фактами, викладеними у надісланому до НАБУ повідомленні, а також надати документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію в ЄРДР цього повідомлення.
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Нагадаємо, 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов родини Суркісів з оскарження пов’язаності та стягнення коштів з ПАТ КБ “Приватбанк” загальною сумою в 1,05 млрд грн, 266,2 тис. дол. та 7,8 тис. євро.
6 листопада 2017 Київський апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
Національний банк України подав касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.