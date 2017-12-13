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В НБУ попросили НАБУ проверить законность действий судей по искам Суркисов к Приватбанку

В НБУ попросили НАБУ проверить законность действий судей по искам Суркисов к Приватбанку

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальный банк Украины обратился в Национальное антикоррупционное бюро проверить законность действий судей Киевского апелляционного административного суда, рассматривавших иск семьи Суркисов о взыскании средств с "ПриватБанка", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Национальный банк Украины 12 декабря 2017 года обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить законность действий судей Киевского апелляционного административного суда, рассматривавших дело по иску семьи Суркисов по обжалованию их связанности и взыскания средств с ПАО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, судьи проигнорировали доказательства, предоставленные Национальным банком и ПАО КБ "Приватбанк", и подтвердили решение суда первой инстанции о взыскании с банка в пользу Рахмиля Суркиса средств, которые при национализации банка не были обменяны на акции дополнительной эмиссии и до сих учитывались на его депозитных счетах.

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При этом, отметили в ведомстве, судом не решен вопрос относительно прекращения действия соответствующих депозитных договоров. Таким образом, вышеупомянутыми судебными решениями безосновательно удвоено обязательства банка перед Рахмилем Суркисом.

"Национальный банк Украины обеспокоен тем, что указанные действия могут нанести банку со 100% государственной долей ущерб в особо крупных размерах", - отметили в НБУ.

По информации пресс-службы, НБУ в своем обращении к НАБУ просит внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по фактам, изложенным в направленном в НАБУ сообщении, а также предоставить документ, подтверждающий принятие и регистрацию в ЕРДР этого сообщения.

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Напомним, 17 мая 2017 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск семьи Суркисов по обжалованию связанности и взыскания средств с ПАО КБ "Приватбанк" на общую сумму в 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро.

6 ноября 2017 года Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Национальный банк Украины подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины.

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