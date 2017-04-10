У НБУ не стали коментувати інформацію про відставку В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Національному банку України відмовилися прокоментувати інформацію про можливу відставку Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ. Відмову кореспонденту УНН надали у прес-службі Нацбанку.
"Приходьте на брифінг на 11 годину", - сказали у прес-службі, відповідаючи на запитання, чи дійсно голова НБУ В.Гонтарева подає у відставку.
Раніше у понеділок у ЗМІ поширили інформацію про подання В.Гонтаревою у відставку.
При цьому у прес-службі НБУ анонсували прес-конференцію голови та членів правління Нацбанку в понеділок на 11:00.
Нагадаємо, раніше уже повідомлялося про ймовірну відставку В.Гонтаревої, однак у прес-службі НБУ спростовували цю інформацію.