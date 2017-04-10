В НБУ не стали комментировать информацию об отставке В.Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Национальном банке Украины отказались прокомментировать информацию о возможной отставке Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ. Отказ корреспонденту УНН предоставили в пресс-службе Нацбанка.
"Приходите на брифинг на 11:00", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, действительно ли глава НБУ В.Гонтарева подает в отставку.
Ранее в понедельник в СМИ распространили информацию о подаче В.Гонтаревой в отставку.
При этом в пресс-службе НБУ анонсировали пресс-конференцию председателя и членов правления Нацбанка в понедельник на 11:00.
Напомним, ранее уже сообщалось о возможной отставке В.Гонтаревой, однако в пресс-службе НБУ опровергали эту информацию.