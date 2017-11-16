У НБУ не прогнозують зростання інфляції після припинення випуску дрібних монет

“Ми очікуємо, що будуть заокруглюватися лише готівкові операції. Монети дрібних номіналів будуть вилучатися з обігу поступово. Вплив на рівень інфляції буде відсутній”, — запевнила Галиць.

Вона запевнила, що у зв’язку з припиненням випуску монет дрібних номіналів, ціни на товари змінювати не потрібно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ заявили, що припинення випуску дрібних монет дозволить економити в рік 91 млн грн

“Також залишаться так звані маркетингові ціни, які закінчуються на 99 коп. Монети дрібних номіналів і надалі будуть знаходитися в обігу. Тобто, ми не вилучаємо їх з обігу, а плануємо припинити їхнє карбування з тим, щоб додатково їх не випускати в обіг”, — сказала заступник директора Департаменту НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України підготував проект постанови про відмову від карбування монет дрібного номіналу – 1, 2, 5 та 25 копійок.