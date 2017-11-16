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У НБУ не прогнозують зростання інфляції після припинення випуску дрібних монет

Київ • УНН

 • 13772 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Припинення карбування монет більш малих номіналів не відобразиться на рівні інфляції в Україні. Про це сьогодні сказала на брифінгу заступник директора Департаменту грошового обігу Національного банку України Оксана Галиць, передає УНН.

“Ми очікуємо, що будуть заокруглюватися лише готівкові операції. Монети дрібних номіналів будуть вилучатися з обігу поступово. Вплив на рівень інфляції буде відсутній”, — запевнила Галиць.

Вона запевнила, що у зв’язку з припиненням випуску монет дрібних номіналів, ціни на товари змінювати не потрібно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ заявили, що припинення випуску дрібних монет дозволить економити в рік 91 млн грн

“Також залишаться так звані маркетингові ціни, які закінчуються на 99 коп. Монети дрібних номіналів і надалі будуть знаходитися в обігу. Тобто, ми не вилучаємо їх з обігу, а плануємо припинити їхнє карбування з тим, щоб додатково їх не випускати в обіг”, — сказала заступник директора Департаменту НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України підготував проект постанови про відмову від карбування монет дрібного номіналу – 1, 2, 5 та 25 копійок.

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