В НБУ не прогнозируют рост инфляции после прекращения выпуска мелких монет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прекращение чеканки монет более малых номиналов не отразится на уровне инфляции в Украине. Об этом сказала на брифинге заместитель директора Департамента денежного обращения Национального банка Украины Оксана Галиц, передает УНН.
"Мы ожидаем, что будут заокругливаться только наличные операции. Монеты мелких номиналов будут изыматься из обращения постепенно. Влияние на уровень инфляции будет отсутствовать", - заверила Галиц.
Она заверила, что в связи с прекращением выпуска монет мелких номиналов, цены на товары менять не нужно.
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"Также останутся так называемые маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп. Монеты мелких номиналов и в дальнейшем будут находиться в обращении. То есть, мы не изымаем их из обращения, а планируем прекратить их чеканку с тем, чтобы дополнительно их выпускать в обращение", - сказала заместитель директора Департамента НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины подготовил проект постановления об отказе от чеканки монет мелкого номинала - 1, 2, 5 и 25 копеек.