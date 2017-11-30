У НБУ назвали обсяг міжнародних резервів України

Як він уточнив, таких показників вдалося досягти завдяки успішному розміщенню Міністерством фінансів валютних ОВДП на цьому тижні.

"У банків з'явилися надлишки валютної ліквідності після того, як Мінфін залучив 1,5 млрд дол. на аукціоні ОВДП", - додав О.Чурій.

При цьому заступник голови НБУ додав, що на відміну від попереднього аукціону з продажу валютних ОВДП зараз йдеться про нові вкладення, а не реінвестування коштів від погашення облігацій.

Чиновник також звернув увагу на те, що вільна валютна ліквідність українських банків перевищила 4 млрд дол., що дозволяє Мінфіну здешевити розміщення ОВДП. У другій половині грудня Мінфін має ролловер за раніше випущеними валютними ОВДП.

"Ймовірно, що Мінфін зможе залучити нові валютні кошти", - зазначив О.Чурій.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку запропонувала змінити правила біржової торгівлі та зробити торги облігаціями внутрішньої державної позики більш прозорими.