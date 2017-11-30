В НБУ назвали объем международных резервов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 30 ноября текущего года объем международных резервов Украины вырос до 19 млрд долл. по сравнению с 18,7 млрд долл. на начало месяца. Об этом во время пресс-брифинга проинформировал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
Как он уточнил, таких показателей удалось достичь благодаря успешному размещению Министерством финансов валютных ОВГЗ на этой неделе.
"У банков появились излишки валютной ликвидности после того, как Минфин привлек 1,5 млрд долл. на аукционе ОВГЗ", - добавил О.Чурий.
При этом замглавы НБУ добавил, что в отличие от предыдущего аукциона по продаже валютных ОВГЗ сейчас подразумеваются новые вложения, а не реинвестирование средств от погашения облигаций.
Чиновник также обратил внимание на то, что свободная валютная ликвидность украинских банков превысила 4 млрд долл., что позволяет Минфину удешевить размещение ОВГЗ. Во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ.
"Вероятно, что Минфин сможет привлечь новые валютные средства", - отметил О.Чурий.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предложила изменить правила биржевой торговли и сделать торги облигациями внутреннего государственного займа более прозрачными.