В НБУ назвали объем международных резервов Украины

Как он уточнил, таких показателей удалось достичь благодаря успешному размещению Министерством финансов валютных ОВГЗ на этой неделе.

"У банков появились излишки валютной ликвидности после того, как Минфин привлек 1,5 млрд долл. на аукционе ОВГЗ", - добавил О.Чурий.

При этом замглавы НБУ добавил, что в отличие от предыдущего аукциона по продаже валютных ОВГЗ сейчас подразумеваются новые вложения, а не реинвестирование средств от погашения облигаций.

Чиновник также обратил внимание на то, что свободная валютная ликвидность украинских банков превысила 4 млрд долл., что позволяет Минфину удешевить размещение ОВГЗ. Во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ.

"Вероятно, что Минфин сможет привлечь новые валютные средства", - отметил О.Чурий.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предложила изменить правила биржевой торговли и сделать торги облигациями внутреннего государственного займа более прозрачными.