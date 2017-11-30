В НБУ назвали объем международных резервов Украины

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81951 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 74357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 81225 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88093 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120056 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115619 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145580 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107406 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108836 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113368 просмотра

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В НБУ назвали объем международных резервов Украины

В НБУ назвали объем международных резервов Украины

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 30 ноября текущего года объем международных резервов Украины вырос до 19 млрд долл. по сравнению с 18,7 млрд долл. на начало месяца. Об этом во время пресс-брифинга проинформировал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.

Как он уточнил, таких показателей удалось достичь благодаря успешному размещению Министерством финансов валютных ОВГЗ на этой неделе.

"У банков появились излишки валютной ликвидности после того, как Минфин привлек 1,5 млрд долл. на аукционе ОВГЗ", - добавил О.Чурий.

При этом замглавы НБУ добавил, что в отличие от предыдущего аукциона по продаже валютных ОВГЗ сейчас подразумеваются новые вложения, а не реинвестирование средств от погашения облигаций.

Чиновник также обратил внимание на то, что свободная валютная ликвидность украинских банков превысила 4 млрд долл., что позволяет Минфину удешевить размещение ОВГЗ. Во второй половине декабря Минфину предстоит ролловер по ранее выпущенным валютным ОВГЗ.

"Вероятно, что Минфин сможет привлечь новые валютные средства", - отметил О.Чурий.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предложила изменить правила биржевой торговли и сделать торги облигациями внутреннего государственного займа более прозрачными.

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