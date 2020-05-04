У НАЗК розповіли, чи потрібно декларувати отримані через ФОП доходи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції розповіли, чи потрібно декларувати доходи, отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї, як фізичною особою-підприємцем, і як це зробити. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал агентства.
"Так, отримані доходи від підприємницької діяльності як фізичною особою-підприємцем вказуються у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" незалежно від їх розміру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі доходи за звітний період сумуються і, таким чином, вказується загальна сума доходу, отримана суб’єктом декларування або членом сім’ї, як фізичною особою-підприємцем.
В агентстві підкреслили, що також у полі "Джерело доходу" треба зазначити ім’я самого суб’єкта декларування або члена його сім’ї, які є фізичною особою-підприємцем.
"В інших випадках джерелом доходу зазначається особа, від якої суб’єкт декларування або член сім’ї отримав дохід – юридична або фізична особа", - роз’яснили у НАЗК.
Раніше в УНН повідомлялося, що НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн.